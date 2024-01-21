Число погибших при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до 27

Число погибших при обстреле украинскими боевиками рынка в Донецке увеличилось до 27. Обновленные данные привел глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Количество раненых также выросло до 25, среди них двое подростков.

«В результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Еще одно нападение ВСУ произошло в Куйбышевском районе Донецка. Там боеприпас был сброшен с дрона, в результате чего погиб мужчина 1979 года рождения. Еще два человека получили ранения - водитель ремонтной бригады и мужчина 1957 года рождения.

«Всего сегодня погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона», - сообщил глава ДНР.

Напомним, что утром 21 января ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик города Донецка. Пушилин объявил 22 января днем траура.

МИД России осудил обстрел мирных жителей и назвал его варварским террористическим актом. Боевики нанесли шесть прицельных ударов из реактивных систем залпового огня, уточнили в министерстве.