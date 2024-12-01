МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ряд новых законов вступил в силу в России с 1 декабря

Более подробно узнать о законах, вступивших в силу с 1 декабря 2024 года можно на официальном сайте Государственной думы Российской Федерации.
Ян Брацкий 2024-12-01 10:29:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ряд новых законов вступил в силу в России с 1 декабря. Они касаются штрафов за пропаганду осознанного отказа от деторождения, помощи ветеранам спецоперации, оформления пенсионных выплат, культуры и прочего.

Пропаганду чайлдфри приравняют к пропаганде нетрадиционных отношений.

Попытка популяризации движения чайлдфри влетит ее инициаторам в копеечку. За пропаганду отказа от деторождения с экрана ТВ или в Интернете придется заплатить штраф до 400 тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму вдвое больше.

Депутаты приняли закон исходя из «проблем демографии». При этом, простое нежелание женщины заводить детей под закон подпадать не будет.

Участникам спецоперации спишут долги.

Согласно закону, защитники Отечества и их супруги смогут претендовать на списание просроченных задолженностей на сумму до 10 миллионов рублей. Аналогичная возможность появится у мобилизованных, а также у сотрудников ФСБ, МВД России, которые несут службу на примыкающих к зоне спецоперации территориях.

С перечисленных категорий граждан также не будет взыскиваться исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

Срок подачи заявления на перевод пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения продлен на месяц.

Окончание срока подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в негосударственных пенсионный фонд перенесли с 1 на 31 декабря. Также на месяц сдвинули срок отказа от перевода. Речь идет о программе долгосрочных сбережений. Средства по ней можно будет получить спустя 15 лет участия в программе.

Экзамены по русскому языку у мигрантов будут принимать только госучреждения.

С 10 декабря желающие получить вид на жительство в России или разрешение на работу будут оформлять необходимые документы только в государственных учреждениях. Закон разработан Минобрнауки совместно с МВД и Рособрнадзором.

Кроме того, у приезжих в обязательном порядке будет собираться биометрия. Усиление контроля связано с ужесточением миграционной политики.

Некоторые государственные театры Москвы начнут продавать билеты только по документам.

Купить билеты на мероприятия, проходящие с 15 марта можно будет не только по паспорту. В кассах примут водительские права, студенческий билет или пенсионное удостоверение. Подойдет также социальная карта москвича. Мера направлена против перекупщиков, которые выкупают билеты, а потом перепродают их желающим втридорога.

#мигранты #культура #пфр #выплаты #закон #Госдума РФ #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 