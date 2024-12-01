Ряд новых законов вступил в силу в России с 1 декабря. Они касаются штрафов за пропаганду осознанного отказа от деторождения, помощи ветеранам спецоперации, оформления пенсионных выплат, культуры и прочего.

Пропаганду чайлдфри приравняют к пропаганде нетрадиционных отношений.

Попытка популяризации движения чайлдфри влетит ее инициаторам в копеечку. За пропаганду отказа от деторождения с экрана ТВ или в Интернете придется заплатить штраф до 400 тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму вдвое больше.

Депутаты приняли закон исходя из «проблем демографии». При этом, простое нежелание женщины заводить детей под закон подпадать не будет.

Участникам спецоперации спишут долги.

Согласно закону, защитники Отечества и их супруги смогут претендовать на списание просроченных задолженностей на сумму до 10 миллионов рублей. Аналогичная возможность появится у мобилизованных, а также у сотрудников ФСБ, МВД России, которые несут службу на примыкающих к зоне спецоперации территориях.

С перечисленных категорий граждан также не будет взыскиваться исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

Срок подачи заявления на перевод пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения продлен на месяц.

Окончание срока подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в негосударственных пенсионный фонд перенесли с 1 на 31 декабря. Также на месяц сдвинули срок отказа от перевода. Речь идет о программе долгосрочных сбережений. Средства по ней можно будет получить спустя 15 лет участия в программе.

Экзамены по русскому языку у мигрантов будут принимать только госучреждения.

С 10 декабря желающие получить вид на жительство в России или разрешение на работу будут оформлять необходимые документы только в государственных учреждениях. Закон разработан Минобрнауки совместно с МВД и Рособрнадзором.

Кроме того, у приезжих в обязательном порядке будет собираться биометрия. Усиление контроля связано с ужесточением миграционной политики.

Некоторые государственные театры Москвы начнут продавать билеты только по документам.

Купить билеты на мероприятия, проходящие с 15 марта можно будет не только по паспорту. В кассах примут водительские права, студенческий билет или пенсионное удостоверение. Подойдет также социальная карта москвича. Мера направлена против перекупщиков, которые выкупают билеты, а потом перепродают их желающим втридорога.