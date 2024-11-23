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Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участников СВО

Долги будут аннулированы участникам военной операции, заключившим контракт не ранее 1 декабря этого года.
Таисия Кваша 2024-11-23 18:16:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает от кредитных обязательств участников СВО, заключивших контракт на военную службу не ранее 1 декабря этого года.

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает от кредитных обязательств участников СВО, заключивших контракт на военную службу не ранее 1 декабря этого года. Документ разместили на сайте официального интернет-портала правовой информации.

Закон позволяет некоторым военнослужащим списать долги по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей.

От обязательств по кредитам освобождаются мобилизованные и военнослужащие, заключившие не ранее 1 декабря этого года контракт с Вооруженными силами РФ на срок один год и более для выполнения задач специальной военной операции, а также их супруги.

В законе подчеркивается, что от долгов по кредитам будут освобождены те, в чью сторону до 1 декабря началось судебное разбирательство по делу о взыскании задолженности. При заключении контракта дело автоматически прекратится.

#ВС РФ #Владимир Путин #Банки #закон #кредиты #СВО
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