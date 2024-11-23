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Путин утвердил штрафы за пропаганду чайлдфри

Новый закон предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей.
Таисия Кваша 2024-11-23 19:41:49
© Фото: Vyacheslav Prokofyev, Kremlin Pool, Globallookpress

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды сознательного отказа от рождения детей (чайлдфри). Нарушителям будут выписаны штрафы до 5 миллионов рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предполагает административную ответственность за нарушение и предусматривает штрафы от 50 до 100 тысяч рублей физическим лицам, должностным лицам - от 100 от 200 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Уточняется, что закон не распространятся на информацию о монашеском образе жизни и соблюдении обета безбрачия.

Ранее авторы законопроекта отметили, что цель запрета - пресечение контента, который может повлиять на решение человека о рождении детей, а также защита детей от информации, негативно влияющей на формирование личности.

#Владимир Путин #Запрет #штраф #закон #чайлд-фри
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