Гергиев рассказал о стратегии по продаже билетов на «Щелкунчик»

В ближайшее время совместно с правительством Москвы будет разработана стратегия продажи билетов для возможности посещения как оперных, так и балетных постановок, в том числе на «Щелкунчик». Об этом заявил генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.

«На "Щелкунчик", предновогодние и посленовогодние постановки будут распространяться льготные билеты среди тех, кто заслужил. Это обязательно произойдет в ближайшее время», - анонсировал Гергиев.

В этом году билеты на балет «Щелкунчик» Чайковского будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра - через кассу продаваться они не будут. Часть билетов будет доступна к приобретению на аукционе.

В прошлом году «Щелкунчик» вызвал масштабный ажиотаж. Люди собирались в огромные очереди и ждали десятки часов, чтобы приобрести билет. Это привлекло спекулянтов и провокаторов, создававших конфликты в толпе.