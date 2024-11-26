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Гергиев рассказал о стратегии по продаже билетов на «Щелкунчик»

В этом году билеты на балет «Щелкунчик» можно будет купить только через официальный сайт театра, в кассах реализовываться они не будут.
Ирина Егорова 2024-11-26 20:30:24
© Фото: Bulkin Sergeynews.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В ближайшее время совместно с правительством Москвы будет разработана стратегия продажи билетов для возможности посещения как оперных, так и балетных постановок, в том числе на «Щелкунчик». Об этом заявил генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.

«На "Щелкунчик", предновогодние и посленовогодние постановки будут распространяться льготные билеты среди тех, кто заслужил. Это обязательно произойдет в ближайшее время», - анонсировал Гергиев.

В этом году билеты на балет «Щелкунчик» Чайковского будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра - через кассу продаваться они не будут. Часть билетов будет доступна к приобретению на аукционе.

В прошлом году «Щелкунчик» вызвал масштабный ажиотаж. Люди собирались в огромные очереди и ждали десятки часов, чтобы приобрести билет. Это привлекло спекулянтов и провокаторов, создававших конфликты в толпе.

#в стране и мире #балет #Большой театр #Валерий Гергиев #постановка #Щелкунчик
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