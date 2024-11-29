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Россиянам напомнили, какие законы вступают в силу с 1 декабря

Среди важных законов, вступающих в силу с 1 декабря, - защита россиян от пропаганды чайлдфри, поддержка участников СВО и контроль за прибывающими в страну мигрантами.
Ян Брацкий 2024-11-29 08:58:22
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Сразу несколько важных законов вступают в силу с 1 декабря. О них россиянам напомнил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Так, в законную силу вступает целый ряд законов, направленных на защиту семьи, материнства, детства и традиционных ценностей. Гражданам стран, в которых разрешена смена пола, запретят усыновление и удочерение российских детей. Также соотечественников оградят от пропаганды осознанного отказа от деторождения. Речь идет о так называемом движении чайлдфри.

Особое внимание государство уделит своим защитникам - участникам спецоперации на Украине. Их освободят от взыскания исполнительского сбора. При этом ранее вынесенные постановления будут аннулированы. Поддержку военнослужащих Володин назвал одним из главных приоритетов Госдумы РФ.

Вступают в силу законы, регулирующие приезд и проживание в нашей стране мигрантов из-за рубежа. Законодатели выступают за то, что в нашу страну должны приезжать люди, владеющие русским языком, уважающие и понимающие местные традиции и устои.

Поэтому с 1 декабря посредникам запретят участвовать в приеме экзаменов у мигрантов, а сертификаты о владении русским языком им смогут выдавать только государственные учреждения. Ответственность за подделку документов для организации нелегальной миграции будет значительно ужесточена.

#мигранты #закон #Госдума РФ #володин #Усыновление #чайлд-фри #СВО
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