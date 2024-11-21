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В Госдуме приняли обращение о мерах противодействия незаконной миграции

Новые предложения касаются требований к уровню владения мигрантами русским языком и к организации трудовой миграции.
Алексей Курильченко 2024-11-21 09:12:05
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Депутаты Государственной думы РФ приняли обращение к правительству о реализации мер по противодействию незаконной миграции. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«Вчера приняли обращение к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции. В нем содержатся предложения системных мер, в том числе во исполнение разработанных и принятых нами с начала этого года 13 законов», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Среди предложений - ужесточение требований к уровню владения русским языком, обновление требований к экзаменам, а также определение уровня владения языком в зависимости от вида трудовой деятельности мигранта. Также предложено обновить требования к организации трудовой миграции. Так, необходимо ввести четкие критерии количества и качества привлекаемых работников, утвердить правила контролируемого пребывания и организовать сбор биометрии у иностранцев.

Законопроект также предусматривает запрет на прием в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Рассмотрение проекта запланировано на следующую неделю.

Ранее Министерство образования и науки России представило проект постановления с расценками на допуск к сдаче экзаменов иностранными гражданами для получения гражданства и ВНЖ. Единой стоимостью сдачи экзамена по русскому языку, истории и законодательству нашей страны может стать 5 900 рублей.

#в стране и мире #мигранты #Вячеслав Володин #Госдума РФ
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