Сигнал Лондону: Запад отреагировал на ликвидацию наемников из Франции в Харькове

Российская ракета комплекса «Искандер-М» 16 января ударила в здание одной из гостиниц Харькова. Точечный прилет в отель, где проживали иностранные наемники. Как стало известно позже, это были граждане Франции, приехавшие на Украину воевать на стороне укронацистов.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков, основу которых составляли французские наемники. В результате удара, здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», - сообщили в Министерстве обороны РФ.

Заявление российского оборонного ведомства, похоже, у официального Парижа вызвало состояние ступора. Во всяком случае, какой-то внятной реакции Елисейского дворца на обвинения в том, что французские наемники воюют против российских войск на Украине, так и не последовало. А вот для французских СМИ наличие наемников, которые официально в Пятой республике запрещены, стало настоящим откровением.

«Сейчас нам сложно проверить эту информацию, но в Министерстве обороны России заявили о раненых и убитых французских наемниках, которые воевали на Украине на стороне регулярной армии. Но разве у нас есть там войска, помимо инструкторов в тылу?», - заявил телеведущий TF1 Info Давид Пужадас. «По нашей информации, от 60 до 70 французов участвуют в боевых действиях, вступив в украинские части. Также есть еще от двухсот до трехсот участников "иностранного легиона", которые участвовали в боях в районе Киева», - заявила журналист TF1 Info Жустин Корбийон.

Депутаты российской Государственной думы решили задать вопрос: а знают ли граждане Франции, что за их спинами, их соотечественники воюют на стороне нацистского режима? Парламентарии готовят обращение к Национальному собранию Французской Республики. Соответствующее письмо будет направлено в Париж в ближайшие дни.

«Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину. В истории взаимоотношений наших стран есть разные этапы. Было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма. Но сегодня, как оказалось, наемники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?», - заявил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.

Факты уже прямого участия французских наемников в украинском конфликте, в минувшую пятницу были переданы послу Пятой республики. Его вызвали на Смоленскую площадь.

К моменту приезда посла Франции Пьера Леви в здание МИД России уже ожидали представители российских СМИ у которых были вопросы к главе французской дипмиссии. Однако посол проигнорировал их. Уклонился он от комментариев и когда покидал здание на Смоленской площади уже по окончанию встречи. О сути разговора несколько позже рассказала Мария Захарова. По ее словам, французскому послу были предъявлены факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины. А еще указано, что гибель граждан Франции лежит на совести официального Парижа.

Удар по гостинице с наемниками многие на Западе и в России расценили как месть за обстрелы мирного населения Белгорода. И не только, точечная ликвидация иностранного военного контингента на Украине может стать и вполне серьезным сигналом Западу о том, что Россия переходит к более жестким мерам. Определенная лояльность к комбатантам из стран НАТО в зоне проведения СВО в прошлом.

Не исключено, что в первую очередь этот сигнал был адресован Лондону. За день до ликвидации наемников в Харькове, министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что именно Британия в новом году поднимет выпавшее из рук США знамя поддержки Украине.

«Мы должны вести за собой. Отстаивать наши ценности по всему миру. И Украина - это испытание. В этом году будет определено ее будущее. Как страна Запада, мы не должны ее подвести. Наше лидерство уже имело стимулирующий эффект. И сегодня я могу заявить, что мы обучили более 60 тысяч украинских солдат с 2014 года. Международное общество не может позволить себе ослабить поддержку Украины. На кону будущее всего мира», - заявил Шэппс.

Откровения британского министра обороны о подготовке украинских боевиков начиная еще с 2014 года лишь подтверждает, что именно Великобритания при материальной поддержке США, после событий на Майдане все эти годы готовила большую войну против России - руками украинцев. Осенью 2022 года, фактически еще в самом начале СВО, была возможность путем переговоров остановить боевые действия. Но, как выяснилось позже, именно Великобритания не допустила мирного решения вопроса. А ведь именно тогда, заявил Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов, можно все было остановить.

«Руководитель правящей партии в парламенте, в Раде, сказал: "Да, мы были готовы. Мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности". Ну придурки, нет? Прямо сказать: "Если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад". Это просто лишний раз подчеркивает, что они несамостоятельные люди. Это понятно для всех, для всего мира это очевидно», - заявил президент России Владимир Путин.

Сама Украина и все разговоры о свободе и демократии, были просто ширмой. То, что это война не за Украину, а против России, новые власти Британии даже не скрывают. В тот самый момент, когда военные и финансовые ресурсы США и НАТО, на фоне отсутствия побед Украины на поле боя иссякают, премьер-министр Риши Сунак приехал в Киев и пообещал дать Зеленскому деньги и оружие. Но еще большей неожиданностью, в сегодняшней обстановке, стал подписанный договор Лондона и Киева о предоставлении друг другу взаимных гарантий безопасности.

«Мы даем средства ПВО, противотанковое оружие, дальнобойные ракеты, снаряды, а также тренируем тысячи украинских солдат. Мы передали больше беспилотников, чем любая другая нация. Мы с президентом Зеленским подписали соглашение, которое сформирует наши отношения на ближайшую сотню лет, или даже больше! Если Россия посмеет снова напасть на Украину, Великобритания придет на помощь», - заявил Сунак в Киеве.

Что означает фраза «если Россия снова посмеет напасть», британский премьер не пояснил. Но, что именно Великобритания теперь возглавит борьбу с Россией среди европейских стран, говорят уже совершенно открыто не только в Лондоне.

«Мы не можем позволить России победить. Гарантом безопасности как для Украины, так и для Франции выступит Великобритания. Мы подпишем двустороннее соглашение и передадим около 40 ракет, сотни бомб и несколько артиллерийских установок "Цезарь". Я сам поеду в феврале на Украину!», - заявил Макрон.

Почему именно Лондон? У историков на этот счет нет никаких сомнений. Британия столетиями была одним из главных геополитических противников России. С тех самых пор, как у нашей страны появилась боеспособная армия и флот, которые могли защитить интересы государства, Великобритания поставила себе стратегической задачей любым средствами ослабить растущую мощь и влияние России в Европе.

«На протяжении веков Британия практически всегда поддерживала всех, кто воевал против России. Она была за спиной Турции, она была за спиной Польши, как отдельного государства. Она была за спиной поляков, как повстанцев внутри Российской империи и так далее, и тому подобное, начиная от незапамятных времен и заканчивая, собственно говоря, контртеррористической операцией на Кавказе, где британцы спонсировали и помогали тамошним террористам бороться против наших солдат. Поэтому сегодня Великобритания продолжает ту же самую политику. Она не эмоциональна, она абсолютно рациональна», - заявил общественный деятель, писатель Николай Стариков.

Одной из важнейших задач Лондона, после государственного переворота на Украине, стало восстановление исторического господства в Черном море. А пока у России есть собственный мощный Черноморский флот, это остается лишь мечтой. В докладе Британского совета по геостратегии, который был опубликован в марте 2022 года, открыто говорится о претензиях Лондона на главенство в Черном море.

«Черноморский регион сейчас, как и всегда, является центральным бастионом в системе внешней обороны Великобритании в Евроатлантическом регионе. Он также имеет критическое значение для действий Британии в Индо-Тихоокеанский регионе. Тот, кто контролирует Черное море, может оказать мощнейшее давление на ключевые морские коммуникации между Европой и США», - говорится в тексте доклада.

То есть, мирное соседство и сотрудничество с соседями в этом плане даже не рассматривается. Конечно, при такой, столь агрессивной стратегии, конфликт с Москвой Лондону видится вполне вероятным. Британская The Guardian и вовсе противостояние России и Великобритании называет историческим.

«Россия и Великобритания расположены на противоположных окраинах Европы. Обе страны - это бывшие империи, которые веками играли важную роль в европейской архитектуре безопасности и боролись между собой. Причем не только в Европе - это была лишь одна из многих шахматных досок, на которых Москва и Лондон делали свои геополитические ходы. Британия и Россия хотят подмять под себя Европу, отсюда и Brexit, и война на Украине. И обе страны понимают, что в таких условиях значение имеют только размер вооруженных сил и территории», - пишет издание.

И конечно, конфликт, развязанный западом на Украине, для Британии шанс попробовать добиться своей цели, стратегического и военного ослабления России. И это шанс Лондон очевидно будет использовать до конца. Не считаясь ни с какими потерями Украины и не жалея никаких средств.

«Я приводил пример, когда Лондон буквально науськивает Зеленского бомбить любые объекты на любой части Российской Федерации. Приводил примеры, когда военные американские, пусть и бывшие, которые возглавляли американские ВС в Европе... они говорят - надо в Крыму уничтожить все возможности для жизни, чтобы там флота и никого не было. Залезть в голову этим людям было бы интересно. Они провокаторы, или они думают, что у нас коленки дрогнут?», - заявил министр иностранных дело РФ Сергей Лавров.

То, что коленки у России не дрогнут, хорошо понимают лидеры Венгрии и Словакии. Эти две европейские страны заблокировали выделение Украине очередного транша в 50 миллиардов евро, понимая, что военного решения вопроса для Украины не существует.

«Хорошо, дадим мы на Украину еще 50 миллиардов евро на четыре года. Дадим еще танки. Дадим другое оружие. Господа, запоминайте, что я вам говорю: через три года мы будем так же здесь стоять и констатировать, что никто не сдвинулся с места. Россияне будут и далее контролировать Донецк и Луганск, не сдвинутся, конечно, из Крыма. Будет улучшаться позиция России для переговоров», - заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Очевидно, понимают это и на Западе, но мир на Украине никогда для спонсоров киевского режима не являлся конечной целью развязанной ими войны. И указ Зеленского о запрете переговоров с Россией лишь подтверждает это. Вот только самой Украине это может обойтись очень дорого.

«Не хотят - не надо. Просто если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, а сейчас это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских Вооруженных Сил. Если так будет дальше продолжаться, то украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики, их правления», - заявил Владимир Путин.

А результатом такой политики киевских властей станет еще и историческая ответственность перед будущими поколениями. На минувшей неделе исполнилось 370 лет воссоединению малороссийских земель с Москвой. Тогда, 18 января 1654 года в Переяславле под Киевом казачество, во главе с Богданом Хмельницким присягнуло Московскому царю Алексею первому, защитив, тем самым себя и русские земли от поляков. Сегодняшние власти Киева отказались от братских с Россией связей и расплатились за это с западными спонсорами жизнями сотен тысяч украинцев.