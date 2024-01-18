МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гладков сообщил, что ВСУ выпустили десять ракет по Белгороду

По информации губернатора области, одна женщина получила осколочное ранение правого коленного сустава.
Игнат Далакян 2024-01-18 08:44:01
© Фото: РИА Новости

Украинские боевики выпустили 10 ракет по Белгороду и Белгородскому району. Всех их успешно сбили средства ПВО России. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», - сообщает «360» со ссылкой на Telegram-канал Гладкова.

При обстреле украинскими боевиками Белгорода пострадала женщина. Глава области отметил, что она получила осколочное ранение правого коленного сустава. На данный момент ее направили в городскую больницу № 2 города Белгорода.

По словам Гладкова, информация по разрушениям уточняется.

Ранее в Белгороде объявляли ракетную опасность. Губернатор области рекомендовал по возможности укрыться в помещениях без окон.

#в стране и мире #ракеты #белгород #пострадавший #Вячеслав Гладков #ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»