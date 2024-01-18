Гладков сообщил, что ВСУ выпустили десять ракет по Белгороду

Украинские боевики выпустили 10 ракет по Белгороду и Белгородскому району. Всех их успешно сбили средства ПВО России. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», - сообщает «360» со ссылкой на Telegram-канал Гладкова.

При обстреле украинскими боевиками Белгорода пострадала женщина. Глава области отметил, что она получила осколочное ранение правого коленного сустава. На данный момент ее направили в городскую больницу № 2 города Белгорода.

По словам Гладкова, информация по разрушениям уточняется.

Ранее в Белгороде объявляли ракетную опасность. Губернатор области рекомендовал по возможности укрыться в помещениях без окон.