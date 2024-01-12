Лондон передаст ВСУ крупнейшую в истории партию дронов

Власти Великобритании передадут Украине крупнейшую в истории партию беспилотников. С таким заявлением в преддверии своего визита в Киев выступил британский премьер-министр Риши Сунак.

«Это станет крупнейшей партией дронов, которая Украине когда-либо передавалась иностранным государством», - приводятся слова премьера в заявлении британского правительства.

Большая часть переданных дронов будет британского производства, но Сунак пообещал привлечь и партнеров официального Лондона, чтобы «заметно нарастить» поставки дронов ВСУ. В заявлении говорится, что власти Великобритании приняли решение увеличить объемы помощи киевскому режиму до 2,5 млрд фунтов в 2024-2025 годах. Дополнительные ассигнования пойдут на приобретение разведывательных и морских беспилотников, а также дронов большой дальности.

Ранее о планах продолжить поддержку Украины заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. С его слов, союзники уже поставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны, а по итогам заседания Совета НАТО - Украина от 10 января подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению украинской обороны.