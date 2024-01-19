Госдума рассмотрит обращение к Франции после уничтожения наемников в Харькове

На ближайшем пленарном заседании Государственной думы РФ будет рассмотрено обращение к парламенту Франции по факту уничтожения наемников этой страны в Харькове 16 января. Об этом заявил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.

Напомним, что 16 января российские войска нанесли высокоточный удар по зданию в Харькове, где находились иностранные наемники, выступающие на стороне киевского режима. Согласно сообщению Министерства обороны России, большинство из уничтоженных 60 наемников являлись гражданами Франции.

Как сообщил Володин в своем Telegram-канале, депутаты Франции и простые граждане должны знать о присутствии наемников из своей страны на Украине. По его словам, боевики нарушают нормы закона, так как наемничество во Франции запрещено. Спикер также напомнил, что в прошлом русские и французы бок о бок сражались против фашизма, а сейчас граждане Пятой республики «погибают за нацистский режим на Украине».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что в дипведомство был вызвал посол Франции Пьер Леви по факту обнаружения французских наемников в уничтоженном здании в Харькове.