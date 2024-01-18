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Захарова: посол Франции вызван в МИД РФ из-за французских боевиков в Харькове

Вооруженные силы России уничтожили в Харькове пункт дислокации иностранных боевиков, среди них было несколько десятков французов.
Тимур Шерзад 2024-01-18 18:25:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Пьер Леви, посол Франции в России, вызван в МИД РФ. Об этом заявила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 

«В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», - сказала Захарова. 

Ранее об уничтожении 60 иностранных наемников в городе Харьков сообщало Минобороны России. Еще два десятка зарубежных любителей повоевать против ВС РФ доставили в больницу с ранениями. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар наносился вечером 16 января высокоточным оружием. Здание, где располагались иностранные наемники, было полностью разрушено.

#Мария Захарова #Харьков #МИД РФ #Иностранные наемники #пьер леви #посол франции
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