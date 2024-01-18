Захарова: посол Франции вызван в МИД РФ из-за французских боевиков в Харькове

Пьер Леви, посол Франции в России, вызван в МИД РФ. Об этом заявила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», - сказала Захарова.

Ранее об уничтожении 60 иностранных наемников в городе Харьков сообщало Минобороны России. Еще два десятка зарубежных любителей повоевать против ВС РФ доставили в больницу с ранениями.

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар наносился вечером 16 января высокоточным оружием. Здание, где располагались иностранные наемники, было полностью разрушено.