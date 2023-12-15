Орбан: Венгрия наложила вето на выделение Киеву 50 миллиардов евро

Европейский союз вернется к вопросу о помощи Украине в следующем году.

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В ходе саммита ЕС, который проходит в Брюсселе, Венгрия наложила вето на выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета», - написал политик в социальной сети X (бывший Twitter).

Он отметил, что Евросоюз вернется к этом вопросу на саммите в следующем году. Перед этим должна быть проведена «соответствующая подготовка».

Напомним, выделение дополнительных средств Украине блокирует и Конгресс США. В Белом доме заявили, что деньги для Киева уже заканчиваются.