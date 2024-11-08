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Орбан: возвращение Трампа заставило ЕС пересмотреть поддержку Киева

Возвращение Трампа в Белый дом заставляет многих в Евросоюзе перестраиваться с поддержки Киева на мирное урегулирование.
Марина Крижановская 2024-11-08 13:23:59
© Фото: Attila Volgyi, XinHua, Globallookpress

Победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа и вероятное в связи с этим ограничение финансирования Украины заставили европейских лидеров задуматься о мирном урегулировании украинского конфликта.

К такому выводу пришел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он уверен, что победа Трампа создает ситуацию, при которой Европа должна будет самостоятельно финансировать киевский режим.

«Есть те, кто хочет и дальше посылать невероятное количество денег в эту вообще-то проигранную войну. Но в то же время растет число тех, кто осторожно, но задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации», - цитирует РИА Новости слова Орбана.

Он обратил внимание, что Венгрия не поддерживала финансирование и отправку киевским властям оружия и всегда выступала против этого. К настоящему времени сложилась ситуация, когда нужно позабыть прошлое, «срочно адаптироваться и перестроиться с войны на мир».

Прежде венгерский лидер назвал «открытым вопросом» помощь Запада Киеву в 50 миллиардов евро. Он связал это с приходом Трампа к власти в США. Летом этого года Орбан предпринял миротворческую миссию для поиска решений украинского конфликта.

Напомним, переговоры с Западом (странами ЕС и G7) о выделении пяти десятков миллиардов евро в качестве помощи киевский режим ведет с 2023 года.

В этом году удалось достичь соглашения, при котором послы Евросоюза согласовали механизм выделения Украине кредита на сумму 35 миллиардов евро под доходы от замороженных активов России.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #ЕС #евросоюз #Венгрия #Виктор Орбан #поддержка киева
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