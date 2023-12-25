Волшебный горшочек иссяк: как Зеленский пытается выпросить у Запада последнее

С деньгами, несмотря на веру Зеленского в преданность Вашингтона, все печально. В Белом доме сообщили, что США официально исчерпали лимит средств на финансирование Украины.

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Борода все длиннее, пресс-конференции - все короче. В этот раз журналистам на встрече с Зеленским пришлось потерпеть всего два часа - не сравнить с первой встречей в 2019 году, когда 14 часов глава киевского режима кормил бургерами и обещаниями прессу, гоняя по кругу одни и те же вопросы. Когда вопросы у журналистов закончились - а Зеленский все еще нет - его торжественно провозгласили «самым долгоиграющим спикером мира». В этот раз рекорда не было, но это и хорошо. Еще одного такого зрелища Украина, наверное бы, не выдержала.

На экране за спиной Зеленского сменяли друг друга карта Украины - так, как ее представляют в Киеве, желто-голубой флаг и эмблема Евросоюза. Не хватало только американского полотнища - чтобы уж точно было понятно, кто на самом деле отдает приказы Зеленскому. По сути человек в черном свитере постоянно и обращался к Западу, пытаясь выпросить еще немного денег и убеждая - на фронте все не так плохо, как всем кажется. А что касается новой мобилизации - так это не Зеленский, это военные требуют еще полмиллиона человек.

«Это все же вопрос к нашему главкому и генштабу, это очень чувствительный вопрос. Они предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч людей, это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов для того, чтобы поддержать это. Что касается финансов, то, между нами, мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительно 500 миллиардов гривен. Я хотел бы узнать у премьер-министра и министра финансов - откуда взять деньги?», - сказал Зеленский.

Смысл этой реплики простой - «хороший Зеленский» бережет украинцев, считает деньги, которых в стране почти нет, а плохим военным лишь бы дыру на фронте заткнуть. У Зеленского есть план - и заграница поможет… Западу Зеленский доверяет - несмотря на то, что по его собственным словам, одна из причин затормозившего контрнаступа - США и Европа не предоставили ВСУ самолеты, и небо контролируют русские.

«Я уверен, что США нас не предадут, и все, о чем мы договорились со Штатами будет выполнено полностью. Что касается Евросоюза - ну тут речь идет о больших ставках, и мы достигли соглашения с ЕС относительно 50 миллиардов. Я уверен, решение будет принято в ближайшее время, скоро нам уже дадут полтора миллиарда», - сказал Зеленский.

Словно пытаясь обосновать, зачем ему нужно еще больше денег, Зеленский повторяет ложь, которую уже недавно пытался скормить американскому Конгрессу. Якобы в ходе боевых действий Россия не смогла достичь вообще никаких успехов. Зеленский просто не упоминает о двух городах, которые потерял киевский режим с начала года - Артемовск и Соледар. И еще про полтора десятка населенных пунктов поменьше. И вот тут очень кстати вопрос корреспондента ВВС - Зеленский не думает, что Украина может проиграть? Ответ - театральная пауза и ноль конкретики.

Но это был только один из очень неудобных вопросов, который Зеленскому задавали журналисты. Как чужие, так и свои. Спросили и про блокаду, которую на границе устроили польские дальнобойщики и из-за которой Киев не может вывезти за границу собранное зерно. У Зеленского постепенно сдавали нервы.

«Я вас прошу, у меня очень мало времени, так что я хочу, чтобы вы задавали конкретные вопросы, на которые хотите получить ответы. А если вы лучше знаете, как помочь Украине, то просто помогите! Не говорите абстрактные вещи, сейчас война, не время для таких речей!», - возмущается Зеленский.

Киевский главарь против абстрактных речей - он если обманывает, то врет конкретно. Так еще во время предвыборной кампании говорил, что на каком бы языке не говорили жители востока страны - они будут полноправными гражданами. В результате русский на Украине под запретом. А сам Зеленский не только забыл, как обещал поддерживать русскоязычное население Украины. Он и сам русский давно забыл.

Интересно, что и за это время сам Зеленский вообще не изменился. Как был случайный человек на посту главы государства, так и остался. Иначе откуда это желание убедить украинцев, что он «не лох какой-то». Теперь Зеленский - хотя бы не тряпка.

«Вы поймите, ну я не тряпка какая-то! Я защищаю интересы своего государства в военное время!», - восклицает Зеленский.

Зеленскому интересно, а вот раздираемая противоречиями Украина в эти дни переживает еще один крупный скандал. Оказалось что под начальника украинского генштаба копают спецслужбы - недавно во время уборки в его кабинете были найдены подслушивающие устройства. А также в кабинетах его приближенных. Хакеры уже выложили в сеть переговоры замначальника штаба, генерала ВСУ Родиона Тимошенко. Он рассказывает, что если Зеленский не изменит стратегию - Украину ждет полный крах. И обвинят в этом Залужного.

«Давайте разбираться, что нам дороже. Что дороже для Украины? Или мы продолжим попытки наступательных действий с десятками, сотнями тысяч трупов или заставим президента думать так, как это необходимо генеральному штабу, главкому и ВСУ. И что, они думаете признают свою вину? Нет, президент потом спросит с Залужного», - говорится в слитом фрагменте прослушки.

Украинские хакеры рассказывают - сотрудники СБУ следят за военными давно и плотно. Прослушку высших чинов ВСУ на Украине якобы начали практиковать еще до СВО. За каждым офицером закреплен отдельный сотрудник СБУ, и на каждого заведена отдельная папка.

«Обо всем окружении Залужного известно все. С кем общаются, что говорят по телефону, в кабинете, где ужинают, куда выезжают на выходные. Известны даже некоторые подробности личной жизни, которые высокопоставленные руководители Министерства обороны не афишируют», - говорится в заявлении хакеров.

Залужный, когда узнал о прослушке, сказал журналистам просто - это война. Но вот с кем он воюет - не уточнил. Наверное просто не смог. Дело в том, что начальника генштаба ВСУ многие на Западе уже видят в качестве замены Зеленскому. Там, к слову, с поддержкой Украины все сложнее и сложнее. От коалиции всего западного мира остались лишь разрозненные осколки, которые снабжают Киев чем еще могут. Визит Зеленского в США, где он буквально выбивал из американского Конгресса 60 миллиардов долларов, закончился тем, что Украине бросили подачку в 200 миллионов - это примерно на пару дней боевых действий. И все - деньги кончились, признают в Вашингтоне.

«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать деньги, если Конгресс не примет этот законопроект. США абсолютно точно готовы поддержать финансирование Украины, но возможности ограничены одним пакетом помощи. Затем мы исчерпаем наши ресурсы. Госдеп дал понять Конгрессу о своем желании, чтобы помощь в размере $61 миллиарда была одобрена. Возможность дальнейшего финансирования будет обсуждаться», - заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Помочь пока могут разве что морально - советом. Глава госдепа Энтони Блинкен советует Киеву перейти к обороне и не просить боеприпасы и технику, а переходить на самообеспечение.

«У нас есть очень четкий план, направленный на то, что Украина сможет стоять на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом плане. В текущем уровне поддержки и помощи более не будет необходимости. Тем не менее средства, предусмотренные на поддержку Киева практически закончились, поэтому Конгресс должен как можно скорее решить этот вопрос», - заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Поддержка не иссякла совсем - Украине что-то обещает Северная Европа, что-то Япония - но до этого еще дожить надо. А на фронте тем временем проблемы все серьезнее, Россия перехватывает инициативу по всей линии боевого соприкосновения, контрнаступление провалилось, вступление в Евросоюз тормозит Венгрия, про членство в НАТО - даже думать рано. В этой ситуации в Киеве задумались о мобилизации бежавших за границу мужчин. Пока разошлют приглашения и попросят явиться в военкоматы - говорит министр обороны Украины Рустем Умеров

«Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы отправим им повестку. Выступать за свою страну и служить ей - это не наказание. Это честь! Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они не прибудут добровольно», - сказал Умеров.

Что будет - уже в принципе понятно по заявлениям страны, в которой оказалось немало беженцев с востока. Власти Эстонии сообщили, что знают, где все украинские мужчины и готовы выдать их по первому требованию. Журналист Bild Пауль Ронцхаймер, который недавно побывал в Киеве, отмечает - в частных беседах украинские чиновники признают крах ВСУ.

«Мои три дня на Украине, в которые я наряду с министром обороны Умеровым встретился с рядом других чиновников и военных, показали мне одну вещь: неофициальные высказывания чиновников все меньше совпадают с картиной, которая официально дается на пресс-конференциях или в интервью. Те, кто говорили не под запись, очень четко отметили, что сейчас они едва ли видят шансы для украинских попыток наступления. Если так будет продолжаться, время начнет играть в пользу России», - рассказал Ронцхаймер.

Издание Time пишет - основной союзник Украины - Америка - и не была заинтересована в победе Киева. ВСУ получают достаточно оружия, чтобы не проиграть совсем, но не больше. Просто и по-деловому - не совпали интересы. Бывает.

«Если бы администрация Байдена и ее союзники по НАТО решительно вооружили и поддерживали Украину в первые дни конфликта, вполне возможно, что российская спецоперация могла бы потерпеть неудачу. Но такой решительной поддержки Киева со стороны Запада, вероятно, никогда уже не будет. Наши национальные интересы недостаточно совпали с интересами Украины», - пишет издание.

И еще один очень символичный факт - в Германии, которая считается одним из самых верных союзников Зеленского - с административных зданий снимают украинские флаги, вывешенные раньше в поддержку киевского режима. И это наверное - самый показательный факт - насколько близка ситуация к тому, чтобы интересы всего Запада навсегда разошлись с тем, что хочет Зеленский.