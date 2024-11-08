Орбан: помощь Запада Киеву в 50 млрд евро под «открытым вопросом»

Согласованная помощь Украине со стороны США и стран Европы в размере 50 миллиардов евро теперь является «открытым вопросом» после победы Дональда Трампа. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, этих мер недостаточно для дальнейшего финансирования Украины. Кроме того, западные страны устали выделять деньги на нужды киевского режима, пишет агентство Bloomberg.

Орбан также отметил, что в ЕС, после победы Трампа на выборах, стали двигаться в направлении более четкого определения своих обязательств и целей на Украине.

Ранее сообщалось, что венгерский премьер заявил о о совместных с Трампом грандиозных планах на будущее.