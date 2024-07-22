Венгрия не сняла вето на разблокировку денег из фонда мира для Киева

В Евросоюзе не договорились о разблокировании денег на оружие для ВСУ из средств Европейского фонда мира, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Венгрия отказалась снимать вето.

«Что касается европейского фонда мира, я потерял всю надежду на то, что они могут разблокировать их», - заявил он на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Ранее правительства стран Европейского союза утвердили решение о передаче Украине 1,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов. Но Венгрия заблокировала данное решение, этот шаг возмутил страны Запада. Тогда Брюссель предложил Будапешту сделку, согласно которой при закупке вооружений для Киева не будут использоваться венгерская доля в средствах союза в обмен на то, что премьер Венгрии Виктор Орбан не станет накладывать вето на продвигаемый ЕС механизм. Несмотря на соглашение, Будапешт «создает проволочки в процессе», ранее писало FT.

Срок первой выплаты был запланирован на июль - к этому же времени дипломаты ЕС планировали достигнуть соглашения. Сейчас Боррель заявил о переносе сроков, по его словам, первый транш в €1,4 млрд перечислят ЕК в первую неделю августа.