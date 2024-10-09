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Послы ЕС согласовали выдачу кредита Украине под доходы активов РФ

Для окончательного завершения процедуры требуется одобрение Европарламента.
Игнат Далакян 2024-10-09 19:59:04
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Послы Европейского союза согласовали механизм выделения кредита Украине на сумму 35 миллиардов евро под доходы от замороженных активов России. Уже начата письменная процедура одобрения в Совете Евросоюза. Об этом сообщило венгерское председательство Совета ЕС в X.

«Послы договорились начать письменную процедуру для утверждения ряда юридических документов по использованию доходов от замороженных российских активов», - говорится в документ.

Для завершения процедуры требуется одобрение Европарламента. Отмечается, что кредит на 35 миллиардов евро со стороны Евросоюза должен стать частью кредитной линии стран G7, которая составит в общей сложности 50 миллиардов долларов или 45 миллиардов евро.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что США назвали условие отправки Украине 20 миллиардов долларов за счет активов Банка России. Это произойдет, если Брюссель увеличит срок действий своих санкций против РФ.

#в стране и мире #Украина #Европарламент #Киев
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