Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил лидерам ЕС рассмотреть свой план урегулирования конфликта на Украине, в котором указаны реалистичные сроки и цели. План выработан по итогам миротворческой миссии, об этом сообщил политический советник Балаж Орбан.

«Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение своего политического курса», - заявил советник главы правительства в интервью газете Magyar Nemzet.

Ранее Орбан посетил Россию, США и Украину в рамках содействия в урегулировании украинского кризиса. Премьер-министр Виктор Орбан и кандидат в президенты США Дональд Трамп обсудили возможности мира на Украине в ходе визита премьера во Флориду.

Напомним, что в начале июля Виктор Орбан прилетел в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Во время переговоров Путин и Орбан обсудили вопросы международной политики.