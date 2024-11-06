Евгения Гуцул: Санду отомстит Гагаузии за малое число голосов

Избранный на второй срок президент Молдавии Майя Санду может отомстить Гагаузской автономии за то, что ее жители отдали слишком мало голосов за нее в ходе президентских выборов. Власти страны могут даже ликвидировать регион, следуя призывам сторонников Санду. Об этом в программе «Между тем» заявила башкан Гагаузии Евгения Гуцул.

«Я ожидаю сильного давления и мести с ее стороны по отношению к Гагаузской автономии. Они не ожидали таких результатов... Уже идут призывы от сторонников Санду ликвидировать Гагаузскую автономию, наказать, лишить финансирования - хотя все наши налоги уходят в государственный бюджет», - заявила Гуцул.

По словам Гуцул, власти Молдавии за год до выборов хотели лишить автономию значительной части финансирования. Из-за этого в регионе пришлось бы свернуть многие социальные проекты. Такое отношение и могло привести к тому, что большая часть молдаван, проживающих внутри страны, голосовали против Санду.

Напомним, что выборы президента Молдавии проходили в два тура - 20 октября и 3 ноября. Победителем стала действующий президент Майя Санду, набравшая 55% голосов. В выборах учитывались голоса как проживающих внутри страны, так и за рубежом - при этом в России было открыто всего два участка. В то же время оппонент Санду Александр Стояногло набрал большинство голосов внутри Молдавии. Молдавская оппозиция заявила о фактах фальсификации на выборах.

Полное интервью с башканом Автономного территориального образования Гагаузия Евгенией Гуцул смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на сайте телеканала «Звезда».