Молдавская оппозиция объявила о фальсификации выборов за рубежом

Лидер партии «Победа» Илан Шор заявил, что молдавская оппозиция владеет фактами фальсификации выборов президента республики на зарубежных участках.

«На зарубежных участках (Майя - Прим. ред.) Санду не выиграла. Мы это знаем. У нас есть факты массовых фальсификаций, которые устроила Санду на участках за рубежом», - объявил он.

Также политик добавил, что были случаи ввоза избирательных урн с бюллетенями, а также подвоз людей к участкам и препятствия в работе оппозиционных наблюдателей. Он упомянул, что нынешний президент проиграл на избирательных участках в Молдавии, а голоса были набраны за счет данных с зарубежных участков.

Напомним, что ЦИК Молдавии назвала наиболее посещаемые избирательные участки за рубежом. В Москве количество избирателей составило 4999 человек.