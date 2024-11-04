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Молдавская оппозиция объявила о фальсификации выборов за рубежом

По их данным, выявлены многочисленные нарушения на избирательных участках за рубежом.
Таисия Кваша 2024-11-04 20:16:51
© Фото: IMAGO Fotostand Nieweler Globallookpress

Лидер партии «Победа» Илан Шор заявил, что молдавская оппозиция владеет фактами фальсификации выборов президента республики на зарубежных участках.

«На зарубежных участках (Майя - Прим. ред.) Санду не выиграла. Мы это знаем. У нас есть факты массовых фальсификаций, которые устроила Санду на участках за рубежом», - объявил он.

Также политик добавил, что были случаи ввоза избирательных урн с бюллетенями, а также подвоз людей к участкам и препятствия в работе оппозиционных наблюдателей. Он упомянул, что нынешний президент проиграл на избирательных участках в Молдавии, а голоса были набраны за счет данных с зарубежных участков.

Напомним, что ЦИК Молдавии назвала наиболее посещаемые избирательные участки за рубежом. В Москве количество избирателей составило 4999 человек.

#в стране и мире #Молдавия #Выборы #оппозиция
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