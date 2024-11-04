Санду победила на выборах президента Молдавии

Действующий молдавский президент Майя Санду победила во втором туре выборов главы государства. Она на более чем 10% голосов обогнала своего соперника и экс-генерального прокурора Александра Стояногло. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам обработки почти ста процентов бюллетеней Санду набрала более 55% голосов. Стояногло поддержали более 44% избирателей.

Напомним, большинство пришедших на избирательные участки в Молдавии проголосовали за оппонента действующего президента. Однако Санду вырвалась вперед за счет голосов из-за рубежа.

Ранее Стояногло призвал молдаван к спокойствию вне зависимости от итогов выборов. Он отметил, что голос каждого заслуживает уважения, а демократия - это зрелость перед результатом.