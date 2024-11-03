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У посольства Молдавии в Москве образовалась очередь из избирателей

В России для избирателей открыли только два участка.
Виктория Бокий 2024-11-03 09:10:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве у посольства Молдавии образовалась длинная очередь с самого утра. Сотни молдаван пришли для голосования во втором туре президентских выборов.

Несмотря на то, что в России проживает большое количество молдаван, в нашей стране для избирателей открыли только два участка.

Кандидатами на пост главы Молдавии являются нынешний президент Майя Санду, а также бывший генпрокурор, уволенный Санду, Александр Стояногло.

Ранее СВР РФ сообщала, что в ОБСЕ уверены, что власти Молдавии будут замалчивать нарушения на президентских выборах ради победы Майи Санду.

#Москва #Молдавия #избиратели #президентские выборы #наш эксклюзив #молдаване
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