В Москве у посольства Молдавии образовалась длинная очередь с самого утра. Сотни молдаван пришли для голосования во втором туре президентских выборов.

Несмотря на то, что в России проживает большое количество молдаван, в нашей стране для избирателей открыли только два участка.

Кандидатами на пост главы Молдавии являются нынешний президент Майя Санду, а также бывший генпрокурор, уволенный Санду, Александр Стояногло.

Ранее СВР РФ сообщала, что в ОБСЕ уверены, что власти Молдавии будут замалчивать нарушения на президентских выборах ради победы Майи Санду.