В Москве у посольства Молдавии образовалась длинная очередь с самого утра. Сотни молдаван пришли для голосования во втором туре президентских выборов.
Несмотря на то, что в России проживает большое количество молдаван, в нашей стране для избирателей открыли только два участка.
Кандидатами на пост главы Молдавии являются нынешний президент Майя Санду, а также бывший генпрокурор, уволенный Санду, Александр Стояногло.
Ранее СВР РФ сообщала, что в ОБСЕ уверены, что власти Молдавии будут замалчивать нарушения на президентских выборах ради победы Майи Санду.
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