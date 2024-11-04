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Молдавская ЦИК назвала самые посещаемые избирательные участки за рубежом

Наибольшее количество избирателей проголосовало на выборах президента Молдавии в Москве.
Таисия Кваша 2024-11-04 15:32:51
© Фото: Алексей Никольский РИА Новости

ЦИК Молдавии заявила, что два избирательных участка в Москве приняли наибольшее число избирателей во время выборов президента Молдавии.

Как сообщила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман, в Москве количество избирателей на двух участках составило 4999 избирателей, тем временем количество бюллетеней на одном участке максимум 5000. Вчера вечером участки закрылись досрочно из-за нехватки бюллетеней. При этом остались избиратели, которые не смогли проголосовать.

Помимо этого, люди голосовали в многих городах Италии, Франции и Румынии.

Ранее ЦИК Молдавии заявила о победе Майи Санду во втором этапе президентских выборов. По итогам обработки бюллетеней нынешний президент набрал более 55% голосов.

#Москва #в стране и мире #Молдавия #Выборы
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