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Стояногло набрал 51% внутри Молдавии

По общему подсчету на президентских выборах в Молдавии лидирует Майя Санду за счет отрыва в голосовании за рубежом.
Игнат Далакян 2024-11-04 02:04:13
© Фото: IMAGO, Fotostand, Nieweler, Global Look Press

Кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло побеждает на выборах президента Молдавии на территории самой республики с результатом 51,19%. Об этом свидетельствуют итоги обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны.

Действующий президент республики Майя Санду, которая придерживается прозападного курса, набирает 48,81%. При этом она опережает своего оппонента по итогам подсчета голосов на зарубежных участках после обработки 95% голосов.

Подсчет голосов за рубежом еще продолжается.

Ранее бывший генеральный прокурор Молдавии и кандидат в президенты республики Александр Стояногло призвал молдаван к спокойствию вне зависимости от итогов выборов. По его словам, голос каждого заслуживает уважения, а демократия - это зрелость перед результатом.

#Молдавия #Выборы #президентские выборы #Майя Санду #Александр Стояногло
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