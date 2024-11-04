Стояногло набрал 51% внутри Молдавии

Кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло побеждает на выборах президента Молдавии на территории самой республики с результатом 51,19%. Об этом свидетельствуют итоги обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны.

Действующий президент республики Майя Санду, которая придерживается прозападного курса, набирает 48,81%. При этом она опережает своего оппонента по итогам подсчета голосов на зарубежных участках после обработки 95% голосов.

Подсчет голосов за рубежом еще продолжается.

Ранее бывший генеральный прокурор Молдавии и кандидат в президенты республики Александр Стояногло призвал молдаван к спокойствию вне зависимости от итогов выборов. По его словам, голос каждого заслуживает уважения, а демократия - это зрелость перед результатом.