МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: Санду не является президентом Молдавии

По словам представителя Кремля, прошедшие в стране выборы нельзя назвать демократическими или честными.
Алексей Курильченко 2024-11-05 12:19:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Результаты выборов президента Молдавии нельзя назвать честными, а победившую Майю Санду нельзя назвать президентом. Это связано с решением Кишинева лишить возможности голосовать молдаван, проживающий на территории России, и открытием максимального количества избирательных участков в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. Они были полны манипуляций. Что касается госпожи Санду, она не является президентом своей страны, потому что большинство населения голосовало не за нее и речь идет о весьма расколотом обществе», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что нынешнее руководство Молдавии не проявляло интереса к налаживанию отношений с Россией и сделало все возможное, чтобы устранить любое взаимодействие. После выборов ситуация вряд ли изменится, считает Песков.

Напомним, что выборы президента Молдавии проходили в два тура - 20 октября и 3 ноября. Победителем стала действующий президент Майя Санду, набравшая 55% голосов. В выборах учитывались голоса как проживающих внутри страны, так и за рубежом - при этом в России было открыто всего два участка. Отметим, что оппонент Санду - социалист Александр Стояногло - набрал большинство голосов внутри Молдавии. Молдавская оппозиция заявила о фактах фальсификации на выборах.

#в стране и мире #Молдавия #Выборы #Кремль #Дмитрий Песков #Майя Санду
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 