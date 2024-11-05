Песков: Санду не является президентом Молдавии

Результаты выборов президента Молдавии нельзя назвать честными, а победившую Майю Санду нельзя назвать президентом. Это связано с решением Кишинева лишить возможности голосовать молдаван, проживающий на территории России, и открытием максимального количества избирательных участков в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. Они были полны манипуляций. Что касается госпожи Санду, она не является президентом своей страны, потому что большинство населения голосовало не за нее и речь идет о весьма расколотом обществе», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что нынешнее руководство Молдавии не проявляло интереса к налаживанию отношений с Россией и сделало все возможное, чтобы устранить любое взаимодействие. После выборов ситуация вряд ли изменится, считает Песков.

Напомним, что выборы президента Молдавии проходили в два тура - 20 октября и 3 ноября. Победителем стала действующий президент Майя Санду, набравшая 55% голосов. В выборах учитывались голоса как проживающих внутри страны, так и за рубежом - при этом в России было открыто всего два участка. Отметим, что оппонент Санду - социалист Александр Стояногло - набрал большинство голосов внутри Молдавии. Молдавская оппозиция заявила о фактах фальсификации на выборах.