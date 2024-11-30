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В Польше достроили первый участок укреплений на границе с Россией

Речь идет об участке у села Домбрувка на границе с Калининградской областью.
Владимир Рубанов 2024-11-30 00:17:20
© Фото: Attila Husejnow Keystone Press Agency Global Look Press

Польша построила первый участок линии укреплений «Восточный щит» на границе с Россией. В субботу 30 ноября это место посетит премьер-министр Дональд Туск, говорится в сообщении на сайте правительства.

Речь идет об участке у села Домбрувка на границе с Калининградской областью.

Проект «Восточный щит» был объявлен в начале мая. Стоимость программы оценивается в 10 миллиардов злотых (около $2,5 млрд). Она предполагает установку оборонительных сооружений на границе с Россией и Белоруссией.

На границе должны установить бетонных ежей, вырыть противотанковые рвы и создать минные поля. В программу входит создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров. Кроме того, запланировано развитие инфраструктуры противодействия дронам.

Туск сообщал о начале строительства 1 ноября. Завершение запланировано на 2028 год. Программу называли «новым железным занавесом». В Варшаве заявляли, что это крупнейший проект по укреплению восточной границы Польши и восточного фланга НАТО с 1945 года.

#белоруссия #Польша #граница #Калининградская область #Дональд Туск #укрепления #Восточный щит #Домбрувка
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