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Польша создаст минные поля на восточной границе

На полигоне в Ожише сегодня начнутся учения, связанные с тестированием элементов «Восточного щита» - в частности, с установкой бетонных ежей, противотанковых рвов и минных полей.
Андрей Аркадьев 2024-10-14 16:42:23
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik/РИА Новости

Польские власти собираются установить минные поля на восточной границе страны. Об этом сообщает телеканал TVP.

Минные поля войдут в комплекс инженерных сооружений в рамках плана укрепления границы «Восточный щит». Как уточняет польский телеканал, сегодня на полигоне в Ожише начнутся военные учения, которые посетит премьер-министр Польши Дональд Туск.

В рамках мероприятий запланировано тестирование элементов «Восточного щита». В частности, предполагается установка бетонных ежей, противотанковых рвов и минных полей.

Изначально сообщалось, что польские военные начнут возводить укрепления «Восточного щита» в начале следующего года, но потом решено было перенести работы на более ранний срок.

Программа «Восточный щит» рассчитана на 2024-2028 годы. В нее входит подготовка к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров. Также предполагается развитие инфраструктуры, направленной на противодействие дронам.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал «Восточный щит» крупнейшим проектом по укреплению восточной границы Польши и восточного фланга НАТО с 1945 года.

#в стране и мире #Польша #граница #минные поля
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