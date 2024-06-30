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Lidovky: Польша и Прибалтика решили построить новый железный занавес

В планы Эстонии, Латвии, Литвы и Польши входит строительство «непроницаемого барьера» по единому образцу на границе с РФ и Белоруссией, финансирование проекта оценивается в €2,4 млрд.
Елизавета Кондрикова 2024-06-30 02:29:30
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Польша и Прибалтика планируют построить на границе с Россией и Белоруссией новый железный занавес, так называемый «Восточный щит», пишет чешское издание Lidovky.

«На своих границах с Россией и Белоруссией они (Эстония, Литва, Латвия и Польша - прим.ред.) намерены построить непроницаемый барьер по единому образцу», - говорится в публикации.

При этом строительство подобного барьера должно лечь на плечи Евросоюза, пишут авторы материала. Речь идет о финансировании «общеевропейского» проекта на сумму €2,4 млрд. Тем самым Европа, по мнению чешских журналистов, сможет защититься от якобы исходящих от Москвы «гибридных угроз и экспансионистских аппетитов».

Проект предполагает строительство бункеров и противотанковых заграждений, уточняет РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках «Восточного щита» Польша также намерена подготовить местность для создания на границе минного поля. Сами мины будут расставлены только при «неизбежности» войны.

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, проект должен стать «крупнейшим по укреплению восточной границы Польши и восточного фланга НАТО с 1945 года».

#Польша #евросоюз #прибалтика #железный занавес #граница с РФ
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