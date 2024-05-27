Польша создаст минные поля для укрепления границы с РФ и Белоруссией

Польша намерена потратить $2,54 млрд на укрепление восточной границы с Россией и Белоруссией в рамках проекта «Восточный щит», заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, это будет «крупнейший проект по укреплению восточной границы Польши и восточного фланга НАТО с 1945 года», передает RMF.

План подразумевает создание огневых позиций и логистических узлов на расстоянии в 100 км от границы, а также фортификационных укреплений, различных типов заграждений и системы мониторинга воздушного пространства. Военные также подготовят местность для создания минных полей, причем сами мины расставят только при «неизбежности войны».

Как заявил глава оборонного ведомства Польши, проект будет реализован совместно со странами Балтии. Его цель - замедлить продвижение войск противника, облегчить перемещение собственной армии и защитить мирное население.

Ранее сообщалось, что на модернизацию заграждений на польско-белорусской границе планируется выделить более $370 млн и дополнительных $2,55 млрд на усиление 400-километровой сухопутной границы с Белоруссией и Россией. Заграждение возвели в 2022 году, но на данный момент оно считается «проходимым». Также польские власти заявляли о планах строительства 70-метровых башен для наблюдения за границей с Белоруссией.