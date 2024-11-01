Туск сообщил о строительстве линии укреплений на границе с РФ

Польша начала строительство линии оборонительных укреплений на границе с Россией в рамках программы «Восточный щит». Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

На своей странице в социальной сети Х он написал о начале работ и разместил фото с экскаваторами.

Там планируется создать систему наблюдения, разместить минные поля и противотанковые ежи, а также выкопать 800 километров рвов.

Программа «Восточный щит» была анонсирована в начале мая. Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов злотых (около $2,5 млрд). Завершение строительства запланировано на 2028 год.

В канцелярии премьер-министра Польши заявляли о намерении создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия «угрозам со стороны Белоруссии и России».

Ранее Дуда заявил, что система оборонительных укреплений «Восточный щит» станет новым «железным занавесом», который якобы нужен Польше по соображениям безопасности.