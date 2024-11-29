Украинские военкомы с автоматом идут не только на призывников, но и женщин, которые защищают своих родных. Некоторые стычки напоминают практически захват заложников. Вооруженные сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК) в одном из украинских сел оцепили несколько домов и требуют у женщин выдать их сыновей.

В мобилизационный раж власти киевского режима бросились накануне на фоне новости из Вашингтона, пока не озвученной официалами, но опубликованной в СМИ, что в американском стиле дипломатии считается «одобренным сверху указанием». Речь идет о требовании Белого дома снизить порог призывного возраста на Украине до 18 лет. На улицах отлавливают всех без разбора, и жизнь сохранить могут лишь единицы, кто сдается в плен российской армии.

«ТЦК взяло - вышел в магазин и арестовали. В военкомате быстро прошел медкомиссию одним врачом. Посадили в подвал, переночевал там, и рано утром повезли в учебное учреждение. После учебки сразу в 17-ую танковую. Там сказали, что танков нет, буду в пехоте. Старший сказал, что застрелит меня, если начну бежать. Сказал, сдавай автомат, можешь убегать, я тебя застрелю», - рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Борисов.

То самое указание от Белого Дома призывать на фронт почти еще детей в Киеве восприняли с отторжением. Но не потому, что тревожатся о людях, а потому, что не знают, чем они будут воевать.

«Призывы к Украине снизить призывной возраст на военную службу, для того, чтобы призвать больше людей, бессмысленны. Мы видим, что снаряжение не поступает вовремя. Из-за этих задержек Украине не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат», - заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

Уходящая администрация президента США Джо Байдена форсирует процесс передачи оружия - времени в обрез, последние два месяца. Уже в следующий понедельник готовят заявку в Конгресс о новом пакете военной помощи на 700 миллионов долларов. В него включают наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для систем HIMARS. В Нью-Йорке, в штаб квартире ООН российская сторона вновь напомнила о последствиях подобных решений.

«Что мы можем вам сказать? Ждите. На каждый виток эскалации со стороны Запада будет следовать решительный и зеркальный ответ. Скажу прямо, мы считаем себя вправе использовать наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. Мы вас об этом предупреждали, однако вы свой выбор сделали», - заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

У Байдена остались еще неосвоенные под Киев 6,5 миллиардов долларов. И демократы понимают: к 20 января, ко дню инаугурации Трампа, их могут не успеть потратить. К тому же экспортные возможности Пентагона достигли своего лимита. Обратились к европейцам - а те уже как год задерживают отправку одного миллиона снарядов. Но на всевозможных пресс-конференциях говорят о своей масштабной поддержке Украины. «Масштабной» особенно в лице Эстонии.

«Эстония продолжит поддерживать Украину. Мы выделим четверть процента от нашего ВВП в течение следующих четырех лет. Нельзя позволить России переписать архитектуру европейской безопасности», - сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Четверть процента от ВВП Эстонии - это 22 миллиона евро. При скромном бюджете звучат довольно пафосные заявления: эстонские военные внезапно пришли к выводу, что в мире существуют системы, способные перехватить российский «Орешник». Но, как всегда, бездоказательно.

«Близок момент, когда не может быть иного выхода, кроме как признать, что США, НАТО и другие, кто играет в эту игру в пользу Киева и Запада стали полноправными участниками этого конфликта. Самая опасная иллюзия, которую они питают, - это то, что в какой-то момент можно будет нанести России стратегическое поражение. Ядерную державу победить невозможно. У нас еще достаточно инструментов, чтобы ответить на это растущее противостояние военными средствами. Мы не считаем, что время для дипломатического диалога закончилось, но сейчас важны более серьезные инструменты, позволяющие сделать наше мнение услышанным», - прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

В Южной Корее - услышали. В Сеул прибыл украинский министр обороны Рустем Умеров с просьбой продать, а лучше передать южнокорейские оружие и снаряды. В просьбе Украине - отказали.