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Reuters: США призывают Украину снизить призывной возраст до 18 лет

Администрация Байдена оказывает давление на Киев, желая, чтобы численность солдат ВСУ увеличилась более чем на 160 000 солдат.
Ирина Егорова 2024-11-27 22:40:24
© Фото: Mihir MelwaniKeystone Press Agency, Global Look Press

Украине следует рассмотреть возможность снижения призывного возраста для своих солдат до 18 лет, сообщает Reuters. По словам представителя администрации США, Киеву следует увеличить численность своей армии - ВСУ необходимо дополнительно более 160 000 военнослужащих.

В статье отмечается прогресс российских военнослужащих на востоке и говорится об оттеснении украинских позиций.

Разговоры о понижении возраста мобилизации до 18 и даже до 16 лет ведутся на Украине уже с лета. Это связано с большой нехваткой людей на передовой. Проблема комплектования становится все острее, поэтому все чаще в ряды ВСУ призывают тех, кто не готов к службе по состоянию здоровья.

В настоящее время на воинский учет на Украине ставят женщин, имеющих медицинское образование или специальность фармацевта. Поставленные на учет лица подлежат мобилизации в случае необходимости.

Общественность ярко демонстрирует свое несогласие с насильственными методами военкомов. В соцсетях расходятся кадры массовых поджогов машин ТЦК.

Принудительная тотальная мобилизация, которая проходит на Украине, в итоге обескровит страну, поскольку ВСУ несут колоссальные потери в живой силе, считает президент РФ Владимир Путин.

#Украина #сша #ВСУ #байден #понижение #призывной возраст
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