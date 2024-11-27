Украине следует рассмотреть возможность снижения призывного возраста для своих солдат до 18 лет, сообщает Reuters. По словам представителя администрации США, Киеву следует увеличить численность своей армии - ВСУ необходимо дополнительно более 160 000 военнослужащих.

В статье отмечается прогресс российских военнослужащих на востоке и говорится об оттеснении украинских позиций.

Разговоры о понижении возраста мобилизации до 18 и даже до 16 лет ведутся на Украине уже с лета. Это связано с большой нехваткой людей на передовой. Проблема комплектования становится все острее, поэтому все чаще в ряды ВСУ призывают тех, кто не готов к службе по состоянию здоровья.

В настоящее время на воинский учет на Украине ставят женщин, имеющих медицинское образование или специальность фармацевта. Поставленные на учет лица подлежат мобилизации в случае необходимости.

Общественность ярко демонстрирует свое несогласие с насильственными методами военкомов. В соцсетях расходятся кадры массовых поджогов машин ТЦК.

Принудительная тотальная мобилизация, которая проходит на Украине, в итоге обескровит страну, поскольку ВСУ несут колоссальные потери в живой силе, считает президент РФ Владимир Путин.