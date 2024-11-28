Пленный солдат ВСУ рассказал об угрозах убийством со стороны командира

Взятый в плен российскими бойцами украинец Сергей Борисов рассказал, что командир держал его в «норе» трое суток и угрожал убить. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Приказал, чтобы я залез в нору и не вылезал. Если я вылезу оттуда, мину кинет, то есть гранату мне туда. Старший сказал, что застрелит меня, если начну бежать. Сказал, сдавай автомат, можешь убегать, я тебя застрелю», - признался он.

Пленный трое суток просидел в окопе, после чего ему удалось сдаться российским военнослужащим.

Борисов служил в рядах ВСУ против своей воли, как и многие соотечественники. Во время похода в магазин Сергея поймали сотрудники ТЦК, силой усадили в автомобиль и увезли в военкомат. Медкомиссия прошла формально, фактически ее не было. Все необходимые документы подписал один врач. Борисова признали годным к военной службе, вывели и посадили в подвал, где он переночевал.

Рано утром повезли на обучение. После учебки отправили в 17-ю танковую, где сказали, что «танков нет, буду в пехоте», а 29 октября кинули на разбитую позицию.

Ранее другой пленный рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, не глядя на туберкулез. По словам украинца, не все мобилизованные, проходившие обучение рядом с ним, даже могли передвигаться по полигону из-за возраста и хронических болезней.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.