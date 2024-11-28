МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный солдат ВСУ рассказал об угрозах убийством со стороны командира

Сергей Борисов просидел трое суток в «норе» на разбитой позиции после угроз командира забросать его гранатами.
2024-11-28 11:51:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами украинец Сергей Борисов рассказал, что командир держал его в «норе» трое суток и угрожал убить. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Приказал, чтобы я залез в нору и не вылезал. Если я вылезу оттуда, мину кинет, то есть гранату мне туда. Старший сказал, что застрелит меня, если начну бежать. Сказал, сдавай автомат, можешь убегать, я тебя застрелю», - признался он.

Пленный трое суток просидел в окопе, после чего ему удалось сдаться российским военнослужащим.

Борисов служил в рядах ВСУ против своей воли, как и многие соотечественники. Во время похода в магазин Сергея поймали сотрудники ТЦК, силой усадили в автомобиль и увезли в военкомат. Медкомиссия прошла формально, фактически ее не было. Все необходимые документы подписал один врач. Борисова признали годным к военной службе, вывели и посадили в подвал, где он переночевал.

Рано утром повезли на обучение. После учебки отправили в 17-ю танковую, где сказали, что «танков нет, буду в пехоте», а 29 октября кинули на разбитую позицию.

Ранее другой пленный рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, не глядя на туберкулез. По словам украинца, не все мобилизованные, проходившие обучение рядом с ним, даже могли передвигаться по полигону из-за возраста и хронических болезней.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 