WSJ: Байден не успеет потратить на Украину обещанные миллиарды

Американский президент Джо Байден не успеет использовать миллиарды долларов в распоряжении администрации выделенные на вооружение Украины до своего ухода с поста главы США, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой американских чиновников.

«Администрация Байдена не имеет достаточно времени, чтобы использовать миллиарды долларов», - приводит RT сообщение издания.

Уточняется, что Байден как минимум располагает $6,5 млрд, которые используются для передачи киевскому режиму оружия и оборудования из запасов Пентагона. Однако оборонное ведомство достигло предела по количеству оружия, которое оно может без ущерба передавать Украине каждый месяц, говорится в материале.

Напомним, на президентских выборах в США в ноябре победил республиканец Дональд Трамп, инаугурация президента состоится 20 января. Накануне Байден и Трамп подписали меморандум о начале передачи власти.

В среду, 27 ноября, Джо Байден тайно запросил у Конгресса еще $24 млрд на помощь Киеву. Ожидается, что рассмотрение состоится в декабре.