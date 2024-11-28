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SBS: Южная Корея не одобрила продажу Киеву военной техники и оружия

В частности, речь идет о приобретении корейских ЗРК «Чхонгун-2», зарядов для снарядов калибра 155-мм и РЛС для ПВО.
Елизавета Кондрикова 2024-11-28 04:07:17
© Фото: Kim Jae-HwanKeystone Press Agency Globallookpress

Украина выразила желание приобрести у Южной Кореи вооружение за деньги, а не получить его бесплатно, однако правительство республики выразило неодобрение. Об этом сообщает корейский телеканал SBS.

В среду, 27 ноября, в Сеуле с визитом находился глава Минобороны Украины Рустем Умеров. В ходе поездки он встретился со своим южнокорейским коллегой Ким Йонг Хеном и президентом страны Юном Сок Елем. 

«Сообщается, что в результате правительственной проверки правительство заявило о трудностях с экспортом оружия на Украину, поскольку было установлено, что существует высокий риск нарушения законов о внешней торговле, которые ограничивают экспорт в зоны боевых действий», - говорится в публикации.

В частности, речь идет о приобретении корейских ЗРК «Чхонгун-2», зарядов для снарядов калибра 155-мм и РЛС для ПВО.

Уточняется, что в Сеуле настороженно отнеслись к запросу Киева в том числе из-за позиции победившего на выборах в США Дональда Трампа, который выступает за скорое урегулирование конфликта в регионе.

Напомним, ранее в МИД РФ прокомментировали возможность поставок Сеулом оружия киевскому режиму, заявив, что такой шаг приведет к окончательному разрушению отношений между Россией и Южной Кореей. Ведомство подчеркнуло, что Москва ответит всеми возможными способами.

О поставках Украине южнокорейской боевой техники и боеприпасов заговорили в октябре этого года.  

#оружие #Украина #Южная Корея #поставки оружия #Рустем Умеров
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