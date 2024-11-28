Reuters: Байден готовит пакет оружия для Киева на $725 млн

Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений на сумму 725 миллионов долларов для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

В него войдут разное противотанковое оружие из запасов США, включая наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для HIMARS, в том числе кассетные.

Байден выделит это оружие в рамках своих полномочий по механизму PDA. Они позволяют использовать имеющиеся запасы оружия для оказания помощи союзникам в чрезвычайной ситуации.

Раньше в рамках PDA выделялось вооружение на сумму от $125 млн до $250 млн. То есть, на этот раз пакет будет существенно увеличен.

В пакет войдут противопехотные мины, за которые Вашингтон подвергся резкой критике. Их использование за пределами Корейского полуострова ранее запретил сам Джо Байден.

По оценкам аналитиков, сейчас российские войска добиваются успехов на Украине самыми быстрыми темпами с первых дней спецоперации в 2022 году, пишет агентство.