Великобритания могла одобрить применение своих дальнобойных ракет для ударов по России раньше, чем США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Лондон всегда стремился быть первым в вопросе вооружения, поставляемого Киеву.

«Англичане пытаются бежать впереди повозки... Они говорили о том, что считают возможным использование их оружия как угодно. Они этого прямо не скрывали. Поэтому, если говорить о каком-то акте разрешения киевскому режиму, то я думаю, что англичане могли быть вообще первыми здесь. Этого нельзя исключать», - заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Напомним, 19 ноября Минобороны РФ сообщило о перехвате американских ракет ATACMS в Брянской области. Два дня спустя уничтожены две британские ракеты Storm Shadow. По данным Times, Британия и США могли согласовать применение этих ракет для ударов по территории РФ.

Стоит отметить, что WSJ сообщило о значительном сокращении числа Storm Shadow в арсенале Великобритании. Из-за этого Лондон мог прекратить поставлять эти ракеты Украине.