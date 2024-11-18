Кремль: одобрение ударов ATACMS вглубь РФ означает новый виток напряженности

Решение одобрить Киеву нанесение ударов вглубь территории России с помощью западного дальнобойного оружия будет означать новый виток напряженности в украинском конфликте и повысит вовлеченность в него США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в настоящее время официально о разрешении ударов не сообщалось.

«Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то это качественно новый виток напряженности. И качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт. Наша позиция здесь должна быть абсолютно понятна для всех, она была считана Западом и озвучена президентом РФ в Санкт-Петербурге», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что в сентябре Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву бить по территории РФ западным дальнобойным оружием будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. При этом в Белом доме отметили, что всерьез восприняли заявления российского лидера.

Напомним, что газета New York Times вечером 17 ноября сообщила о том, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по территории РФ. В настоящее время Белый дом официально на комментировал данную публикацию.