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The Times: Лондон согласовал с Вашингтоном удары Storm Shadow вглубь РФ

В Британии сообщили, что завершающий свой президентский срок Джо Байден санкционировал применение ракет Storm Shadow вглубь российской территории.
Марина Крижановская 2024-11-20 14:59:43
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

В Великобритании заявили, что согласовали с США применение ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Соответствующее разрешение дала администрация действующего президента Джо Байдена. Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на источники в резиденции британского премьер-министра Кира Стармера.

«Стармер намекнул на тактику Великобритании после того, как Украина запустила американские ракеты. Возможно, что он предположил: когда Зеленский применит британские ракеты Storm Shadow против России - это лишь вопрос времени. Сообщения в США говорят о том, что уходящий президент Джо Байден санкционировал использование ракет ATACMS большой дальности против целей в России», - написали британские журналисты.

Также говорится, что Британия на протяжении нескольких месяцев пыталась получить санкцию у американских коллег на применение Storm Shadow по России. При этом подчеркивается, что без систем наведения США их использование невозможно.

Напомним, 19 ноября Минобороны РФ сообщило о перехвате американских ракет ATACMS в Брянской области. Инцидент произошел ночью, в 03.25. Российские военнослужащие сбили пять из шести выпущенных ракет, одну удалось повредить, ее части упали на техническую территорию военного объекта в регионе.

До этого, 17 ноября, появилась информация, что Байден разрешил киевскому режиму наносить удары вглубь России этими дальнобойными ракетами, написала американская газета New York Times со ссылкой на источники.

#в стране и мире #сша #Великобритания #Storm Shadow #дальнобойное оружие
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