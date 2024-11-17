The Times: Лондон прекратил поставки ВСУ Storm Shadow из-за их нехватки

Великобритания прекратила поставлять дальнобойные ракеты Storm Shadow для Украины может быть связано с нехваткой запасов, пишет The Times.

По информации издания, нежелание передавать вооружение ВСУ связано с ущербом необходимого резерва для защиты страны. Также предполагается, что в случае разрешения ударов вглубь России, украинские военнослужащие будут использовать Storm Shadow не эффективно.

«Поддержка Украины Великобританией непоколебима, и премьер-министр неизменно дает понять, что его правительство будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», - подчеркивает The Guradian со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Ранее сообщалось, что лидеры Британии и Франции могут обратиться к президенту США Джо Байдену, чтобы убедить его перед уходом с поста снять запрет ВСУ на удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США направят $6 млрд Украине до инаугурации Трампа.