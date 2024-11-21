WSJ: запасы ракет Storm Shadow у Лондона сильно сократились

Число ракет Storm Shadow, находящихся на вооружении у Великобритании, значительно сократилось. Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal.

По данным издания, до начала спецоперации на Украине у Лондона было на вооружении до 822 этих ракет. С тех пор Соединенное Королевство не заказывало новые ракеты у производителя.

При этом, WSJ не называет точное число Storm Shadow, которые сейчас находятся на складах Великобритании. При этом в материале говорится, что у Лондона вряд ли есть «подушка безопасности» для наращивания поставок и сохранения определенных запасов для собственной обороны.

Отмечается, что стоимость одной ракеты Storm Shadow превышает $1 млн.

Ранее газета The Times, ссылаясь на источники, сообщила, что Лондон согласовал с Вашингтоном удары дальнобойным оружием вглубь России.