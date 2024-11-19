В кабмине ФРГ сообщили, что Вашингтон проинформировал власти Германии о решении президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары вглубь России. Но канцлер республики Олаф Шольц по-прежнему не собирается поставлять немецкие дальнобойные ракеты на Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуацию они бы все равно не изменили.

«Есть вещи, о которых нельзя говорить публично. И поставки ракет Taurus - это как раз такой случай. Они имеют важнейшее значение для национальной безопасности и для НАТО. Эти ракеты просто нельзя поставлять, да и они бы не изменили ничего», - считает он.

Решения Байдена пока не подтвердили ни в Белом доме, ни в Пентагоне. Использование дальнобойных ракет стало основной темой в повестке заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Даже некоторые противники России признали, что американские ракеты не способны изменить ход боевых действий. Так, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что разрешение Байдена не приведет к переломному моменту в конфликте.

«Я не думаю, что это переломный момент. Если бы это решение приняли раньше, эффективность была бы выше», - заявил он.

После того, как появилась информация о разрешении США бить ракетами ATACMS по территории РФ, в газете Figaro опубликовали новость о том, что Франция и Великобритания тоже сняли ограничения с применения своих ракет. Тем не менее, спустя несколько часов из статьи исчезло упоминание о французских и британских ракетах.

Переданные ВСУ экспортные модификации ATACMS способны поразить цели на расстоянии до 300 км, то есть в зоне досягаемости при пуске с территории Украины окажутся инфраструктура в Брянской, Воронежской, Ростовской областях. Еще дальше, практически в два раза, долетают европейские Storm Shadow. Их зона поражения составляет 600 км.

Решение об использовании дальнобойных ракет для ударов по России прокомментировал разработчик ракетного оружия и космических технологий Шамиль Алиев. По его мнению, высказыванию Байдена не стоит придавать большой смысл.

Алиев обладает колоссальным опытом не только в сфере разработки крылатых ракет. Он также стал создателем малой энциклопедии торпедного оружия, которую впоследствии высоко оценили в профессиональной среде.

«Мои учителя, коллеги собрались и попросили меня быть во главе формирующего проекта по созданию малой энциклопедии торпедного оружия. Так получилось, что все 13 томов оказались очень достойно восприняты академической элитой, многими академиками, генеральными конструкторами, главнокомандующими ВМФ. Много раз были лично у меня в лабораториях, на многочисленных семинарах», - поделился он.

Алиев рассказал, что именно в такой демократической и патриотической ситуации формировались все 13 томов энциклопедии. В последних двух томах, по его словам, сосредоточена вся идеология подводных изделий, также большое внимание уделено их технологии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал решение Байдена. Он напомнил, что позиция Кремля остается прежней, ее российский президент Владимир Путин сформулировал еще в сентябре: такое разрешение будет означать начало войны между НАТО и Россией.