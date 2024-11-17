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Figaro: Франция и Британия разрешили Украине бить вглубь РФ

Ранее сообщалось, что президент США Байден разрешил Украине применять дальнобойное оружие.
Глеб Владовский 2024-11-17 23:19:28
© Фото: Артур Шайхутдинов, РИА Новости

Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары вглубь территории России. Об этом сообщила газета Figaro.

Уточняется, что украинские боевики могут «использовать для этих целей ракеты SCALP / Storm Shadow». Кроме того, аргументируется это тем, что ВСУ якобы необходимо усилить оборонную способность в курском приграничье, передает RT.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщало, что президент США Джо Байден разрешил применять дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России. Некоторые официальные лица в Вашингтоне выразили опасения, что это  может побудить Россию принять ответные меры.

#в стране и мире #Франция #сша #Великобритания #Storm Shadow #удары вглубь России
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