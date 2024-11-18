США проинформировали власти ФРГ о санкционировании ударов вглубь РФ

Вашингтон проинформировал власти Германии о решении санкционировать удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Об этом сообщили в кабмине ФРГ. Власти Германии подчеркнули, что действия США не изменят позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца, который не намерен поставлять киевскому режиму крылатые ракеты Taurus.

«Да, правительство ФРГ было об этом проинформировано, и нет, это не влияет на решение канцлера не поставлять Taurus», - заявил журналистам представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Напомним, что газета New York Times вечером 17 ноября сообщила о том, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по территории РФ. В настоящее время Белый дом официально на комментировал данную публикацию.

Также газета Figaro сообщила, что аналогичное разрешение киевскому режиму якобы дали Лондон и Париж. Позже газета удалила публикацию. Как заявили в Кремле, если такие решения действительно приняты, то они приведут к новому росту напряженности. При этом Олаф Шольц ранее заявлял, что не будет давать разрешения использовать германские ракеты Taurus для ударов по территории РФ.