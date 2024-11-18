Песков: Путин в сентябре сформулировал позицию по ударам вглубь РФ

Позиция Москвы насчет ударов американским дальнобойным оружием вглубь территории России была сформулирована президентом Владимиром Путиным еще в сентябре. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Позиция президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там выступал на культурном форуме», - напомнил официальный представитель Кремля.

Напомним, два месяца назад Владимир Путин заявил, что так называемое разрешение Киеву бить по территории России западным дальнобойным оружием будет ничто иное, как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. По словам главы государства, если такое решение будет принято, то это изменит суть происходящего.

Позже постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что разрешение на применение Киевом дальнобойного оружия для ударов вглубь России начнет «прямую войну» Запада с РФ. По его словам, в вовлечении стран НАТО в конфликт очень сильно заинтересован Владимир Зеленский.

Напомним, накануне появилась информация, что президент США Джо Байден разрешил Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

При этом официальные комментарии от Белого дома пока не поступали.