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Госдеп США не подтвердил разрешение ВСУ на удары вглубь России

По словам представителя, у ведомства нет обновлений в политике, чтобы о них смогли заявить в данный момент.
Таисия Кваша 2024-11-18 23:10:08
© Фото: Артур Габдрахманов, Sputnik, РИА Новости

В Государственном департаменте США не подтвердили разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер.

«У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня», - заявил Миллер.

В Пентагоне также отметили, что Минобороны США на данный момент не может дать разрешение Украине на нанесение ударов дальнобойными ракетами по территории РФ.

Напомним, что генеральный конструктор особого конструкторского бюро систем автоматизированного проектирования противолодочного оружия Шамиль Алиев призвал не относиться всерьез к заявлению Джо Байдена по использованию дальнобойного оружия. Эксперт назвал сообщение президента США системой «недоразумений».

Ранее New York Times сообщил, что действующий президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары ракетами ATACMS американского производства. Отмечается, что данное решение является серьезным изменением в политике США.

В сентябре Владимир Путин заявил, что разрешение Украине дальнобойных ударов по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #ВСУ #Джо Байден #Госдеп США
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