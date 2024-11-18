Конструктор назвал системой «недоразумений» заявление Байдена об ударах по РФ

Решение действующего президента США Джо Байдена позволить украинским боевикам наносить удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России - это только заявление, которое входит в систему так называемых «недоразумений Байдена».

По мнению генерального конструктора особого конструкторского бюро систем автоматизированного проектирования противолодочного оружия Шамиля Алиева, не стоит всерьез расценивать такое заявление американского лидера. Российский ученый уверен, что заявление Байдена ничего не означает и большого смысла в нем нет. Своим видением ситуации он поделился в интервью «Звезде».

«Ему столько приписывают - начиная от прямых глупостей, заканчивая косвенными. Это заявление входит в систему этих недоразумений. Я уверен, что сильно это к сведению принимать не стоит», - поделился информацией академик.

Помимо этого, Алиев рассказал о проекте по созданию малой энциклопедии торпедного оружия. В результате появились 13 томов, которые высоко оценили генеральные конструкторы, многие академики, главнокомандующие Военно-морского флота.

«Вершиной, такой элитной вершиной является 12-й и 13-й том, в которых сосредоточена вся идеология подводных изделий, а также практика, экономика, техника, технология. В этом смысле можно сказать, что малая энциклопедия торпедного оружия, по оценке всех, кто готовил предисловие, удалась», - пояснил конструктор Алиев.

Напомним, 17 ноября New York Times сообщила, что Джо Байден дал согласие на нанесение ударов вглубь России ракетами ATACMS. Как написали журналисты газеты, такое решение является серьезным изменением в политике США.

На это отреагировали в Кремле, отметив, что одобрение ударов ракетами ATACMS вглубь российской территории означает новый виток напряженности. В понедельник, 18 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще в сентябре сформулировал позицию по ударам вглубь нашей страны.