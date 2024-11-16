WSJ: SpaceX планирует несколько сотен запусков Starship при Трампе

SpaceX, основателем которой является Илон Маск, планирует значительно увеличить количество запусков космического корабля Starship в период президентства победившего на выборах в США Дональда Трампа, заявила президент компании Гвинн Шотвелл.

Она утверждает, что их количество может достичь четырех сотен за четыре года, передает издание Wall Street Journal.

«Гвинн Шотвелл, президент SpaceX и давний заместитель Илона Маска, заявила в пятницу на мероприятии для инвесторов, что она не удивится, если компания осуществит 400 запусков Starship в течение следующих четырех лет», — следует из заявления.

Ранее крупнейший космический корабль Starship взорвался. За трансляцией старта с космодрома в Техасе следили миллионы зрителей. После в SpaceX заявили, что ракету уничтожили преднамеренно из-за проблем с двигателями.

Из-за неудачного запуска за сутки состояние американского миллиардера Илона Маска сократилось на 12,6 миллиарда долларов. Тогда, убытки, понесенные бизнесменом, оказались рекордными с начала 2023 года.

Увеличение запусков ракет может быть связанно с тесным сотрудничеством основателя компании Илона Маска и избранного президента США Дональда Трампа, который недавно назначил первого главой министерства по достижению госэффективности.

Ранее Трамп заявлял на митинге в Пенсильвании, что американские астронавты высадятся на Марсе в случае его переизбрания. Помимо этого, он пообещал, что Соединенные Штаты станут лидерами в исследовании космоса.