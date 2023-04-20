Крупнейший космический корабль Starship взорвался после старта

На высоте 38 километров корабль перешел в неконтролируемое вращение и взорвался.

© Видео: SpaceX, Twitter © Фото: SpaceX, Twitter

Космический корабль Starship, за трансляцией старта которого с космодрома в Техасе следили миллионы зрителей, взорвался.

«После достижения высоты в 38 километров вошел в неконтролируемое вращение и взорвался. Предположительно, у космического корабля возникли проблемы с отделением первой ступени», - заявили в корпорации SpaceX.

Огромный корабль Starship - самая большая и мощная ракета из когда-либо созданных. Вместе с ускорителем Super Heavy Starship достигает длины в 120 метров. Сразу 33 двигателя Raptor создают огромную тягу. Изначально планировалось, что Starship поднимется на высоту 234 километров, совершит виток вокруг Земли и упадет в Тихий океан. Многоразовая первая ступень должна была приводниться в Мексиканском заливе недалеко от места старта.

Пуск должен был состояться в минувший понедельник, но компания SpaceX отложила его из-за технических проблем. Как оказалась, возникла проблема герметизации, которую не удалось оперативно решить.